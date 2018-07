Newyorške borze končale v zelenem, Nasdaq z rekordom

New York, 17. julija - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem, indeks Nasdaq pa je beležil nov rekord. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na to vplivale predvsem izjave šefa ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella, ko je izrazil optimističen pogled na gospodarstvo ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.