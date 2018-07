Finance: V iskanju skrite vrednosti (18. 7.)

Ljubljana, 17. julija - Prevzemna mrzlica v Sloveniji je v polnem razmahu, o novih končanih transakcijah in tudi napovedanih poročamo dnevno. Prodane so bile denimo Pomurske mlekarne, pa tovarna rastlinskega olja Gea, večinski delež Seacapea. Napovedna je prodaja Elana in še kupa drugih podjetij, v Financah piše Janez Tomažič.