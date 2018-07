Večer: (Ne)varna igra NSi (18. 7.)

Maribor, 17. julija - Širokopotezno igra Matej Tonin v že nekaj časa trajajoči igri Slovenija išče vlado. In tudi presenetljivo dobro. Začasna košarica koaliciji, s katero da se je že skoraj povsem uskladil - a ga je menda zaskrbela stabilnost take vlade, stare zamere med dosedanjimi partnerji in Levica - je poteza par excellence, v Večeru piše Rok Kajzer.