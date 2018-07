Na Ilirski ulici v Ljubljani incident med tujimi državljani

Ljubljana, 17. julija - Na Ilirski ulici v Ljubljani je danes popoldne prišlo do spora šestih tujih državljanov, med dvema pa je prišlo tudi do fizičnega obračuna. Pri tem je državljan Libije zagrabil kolo, ga vrgel in zadel tam parkiran osebni avtomobil, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policisti so prijeli dva vpletena.