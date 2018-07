Židan: Ob takšnem osnutku koalicijske pogodbe ima vsak dolžnost vztrajati do konca

Ljubljana, 17. julija - Predsednik SD Dejan Židan je v odzivu na umik NSi iz pogajanj o koalicijski pogodbi pod okriljem LMŠ dejal, da verjame, da bodo po končanem prvem krogu glasovanja o mandatarju pogovori stekli naprej. "Verjamemo, da ima vsak, ki se pogaja in pride do takšnega osnutka koalicijske pogodbe, dolžnost pred državljani, da vztraja do konca," je poudaril.