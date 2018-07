Vlada sprejela nov finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Ljubljana, 17. julija - Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za letos in prihodnje leto. Sklad iz svojega namenskega premoženja za posamezno leto načrtuje spodbude v skupni vrednosti 28 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.