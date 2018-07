SDS: Razmere kličejo k sodelovanju zlasti stranke, ki niso vladale v zadnjem mandatu

Ljubljana, 17. julija - Delegaciji SDS in NSi sta danes nadaljevali pogovore o sodelovanju. Iz SDS so po pogovorih sporočili, da "nerazrešeni razvojni in strukturni problemi zadnjega mandata k sodelovanju še posebej kličejo parlamentarne stranke, ki niso sodelovale v upravljanju države v obdobju 2014-2018".