Borze v New Yorku uvodoma navzdol

New York, 17. julija - Borze v New Yorku so v uvodnem delu trgovanja v znamenju negativnih gibanj. Vlagatelje je namreč razočaralo poslovanje Netflixa, kar je navzdol potisnilo vrednosti delnic tudi nekaterih drugih tehnoloških podjetij. Poleg tega so pozorni na nastop predsednika Feda v kongresu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.