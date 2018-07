Piranski občinski svet dokončno potrdil poravnavo z Marino Portorož

Piran, 17. julija - Piranski občinski svetniki so na današnji seji dokončno potrdili predlog ureditve razmerij med občino in Marino Portorož. Gre za poravnavo nekaj let trajajočega spora, na podlagi katerega bodo končno uredili koncesijsko razmerje in izpeljali menjavo določenih zemljišč. Svetniki so ponovno potrdili tudi dvig turistične takse v občini.