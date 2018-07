V Sečovljah kmalu 22 novih neprofitnih stanovanj

Sečovlje, 17. julija - Po 13 letih bodo v občini Piran ponovno gradili neprofitna stanovanja. Po dolgotrajnem usklajevanju med Stanovanjskim skladom RS in občino ter urejanju vse potrebne dokumentacije bodo septembra namreč v Sečovljah začeli graditi večstanovanjski objekt z 22 stanovanj in skupno 1370 kvadratnimi metri uporabne površine, so sporočili z Okolja Piran.