Molče z golf palico razbil vrata Fursa v Ljubljani

Ljubljana, 17. julija - Moški je danes ob 13.40 prišel do glavne stavbe Finančnega urada RS (Furs) na Šmartinski cesti v Ljubljani in z golf palico razbil steklena vrata. Kakšen je motiv za to, na Fursu ne vedo, ker moški ob incidentu sploh ni spregovoril. Policiste je poklicala varnostna služba Fursa, storilec pa jih je mirno počakal.