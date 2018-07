Ljubljana, 17. julija - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes padel pod gladino, kamor so ga potisnile predvsem Krkine delnice. Te so bile ob 3,69-odstotnem padcu danes tudi najprometnejše. Vlagatelji so opravili 1,56 milijona evrov prometa, s Krkinimi delnicami 450.030 evrov.