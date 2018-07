MZZ z evidenco strokovnjakov za delo v mednarodnih organizacijah

Ljubljana, 17. julija - Zunanje ministrstvo je vzpostavilo posebno evidenco slovenskih strokovnjakov, zainteresiranih za delo v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih na prednostnih področjih slovenske zunanje politike, ki so mir in varnost, človekove pravice, mednarodno pravo, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč ter okoljska vprašanja.