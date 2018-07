Z brezstično tehnologijo opravili polovico nakupov na nogometnem prvenstvu

Ljubljana, 22. julija - Potrošniki so na minulem svetovnem prvenstvu v nogometu v Rusiji polovico nakupov na prizoriščih opravili z brezstično tehnologijo, kot so plačilne kartice, mobilne naprave in prenosljive naprave, kažejo podatki družbe Visa. Imetniki kartice Visa so na stadionih v povprečju na transakcijo porabili 1408 rubljev (približno 19 evrov).