Rim, 17. julija - Italijanska policija je v obsežni operaciji aretirala 31 pripadnikov zloglasnega rimskega mafijskega klana Casamonica. Osumljence so prijeli v Rimu in na Kalabriji, šest ljudi še iščejo, so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA danes sporočili karabinjerji.