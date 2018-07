Ministrstva bodo ponovila poziv k oddaji ponudb za nakup stanovanj in zemljišč

Ljubljana, 17. julija - Na javni poziv ministrstev za notranje zadeve, za obrambo in za javno upravo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup 41 stanovanj in štirih zemljišč ni prispela nobena ponudba, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Napovedali so, da bodo poziv ponovno objavili.