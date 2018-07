Mariborčani, Domžalčani in Velenjčani v četrtek po 2. krog

Ljubljana, 18. julija - Nogometaši Maribora, Domžal in velenjskega Rudarja bodo v četrtek odigrali povratne tekme 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Na prvi tekmi so si najboljše izhodišče pripravili Velenjčani, ki so kar s 7:0 odpravili Tre Fiori iz San Marina. Zmagali so tudi Mariborčani, z 1:0 so ugnali Partizani, Domžale so remizirale s Širokim Brijegom z 2:2.