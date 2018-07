Salzburški festival: Celotno mesto kot oder

pripravila Ksenija Brišar

Salzburg, 18. julija - Mozartov Salzburg bo med 20. julijem in 30. avgustom prizorišče največjega in najpomembnejšega avstrijskega kulturnega festivala, ki se približuje stoletnici ustanovitve. Leta 1920 so ga zasnovali z mislijo, da je celotno mesto festivalski oder. V ospredju pettedenske prireditve sta glasba in gledališče ter njuni stalnici - Mozart in Hofmannsthal.