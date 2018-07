V neurju pri Šibeniku umrl ribič

Zagreb/Šibenik, 17. julija - V hudem neurju, ki je v noči na torek zajelo območje Šibenika, je pri otoku Krapnju utonil ribič, ki je padel v morje z ribiške ladje. Kot so povedali pristojni v Šibeniku, je bilo v neurju poškodovanih približno 20 avtomobilov in nekaj plovil. Večkrat so posredovali tudi gasilci in cestarji, ki so odstranjevali podrta drevesa.