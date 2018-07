Prebivalec Slovenije v 2016 zavrgel povprečno 74 kilogramov hrane

Ljubljana, 22. julija - Prebivalec Slovenije je v letu 2016 zavrgel povprečno 74 kilogramov hrane ali približno 0,2 kilograma na dan. Med odpadki je končalo 35 odstotkov užitnega dela hrane, torej takega, ki bi ga z osveščanjem in pravilnim odnosom do hrane lahko preprečili ali vsaj zmanjšali, so ugotovili na statističnem uradu.