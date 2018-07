Bencin in dizel od polnoči malenkost dražja

Ljubljana, 17. julija - Dizelsko gorivo na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest se je opolnoči podražilo za 0,7 centa na 1,287 evra na liter. Regulirane cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina so prav tako višje za 0,7 centa in so se ustavile pri 1,349 evra na liter, je razvidno s spletne strani OMV.