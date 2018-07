Simona Hamer za STA: Pri nas se dramatika prepogosto meri z aristotelskimi vatli

pripravila Alenka Vesenjak

Ljubljana, 19. julija - V SNG Drama Ljubljana bodo tudi v prihajajoči sezoni pripravili laboratorij Nova branja, kjer bodo pod mentorstvom dramaturginje in dramatičarke Simone Hamer razvijali kratka dramska besedila iz skupne izhodiščne teme in na koncu uprizorili gledališki omnibus. Simona Hamer je za STA spregovorila o projektu in stanju slovenske dramatike.