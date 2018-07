Ljubljana, 17. julija - Novinarska konferenca s predstavitvijo prihajajočih dogodkov 66. Ljubljana festivala in druženje s sopranistko Diano Damrau bo danes ob 11. uri (IN NE ob 12. uri) na peklenskem dvorišču v Križankah, Trg francoske revolucije 1, so sporočili s Festivala Ljubljana.