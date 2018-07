Slovenija ob otvoritvi ministrskega dela razvojnega foruma ZN pripravila dogodek o partnerstvih

New York, 17. julija - Na sedežu ZN v New Yorku se je v ponedeljek začel ministrski del političnega foruma na visoki ravni o trajnostnem razvoju, slovenska delegacija pod vodstvom ministrice za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenke Smerkolj pa je pripravila stranski dogodek o partnerstvih za doseganje razvojnih ciljev.