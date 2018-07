Cardi B, Beyonce in Jay-Z z največ nominacijami za nagrade MTV

New York, 17. julija - Ameriška rap glasbenica, 25-letna Cardi B je v ponedeljek prejela deset nominacij za letošnje nagrade za glasbo in video televizije MTV, vključno z umetnico leta. Beyonce in Jay-Z, ki sodelujeta pod naslovom The Carters, pa sta prejela osem nominacij za nagrade, ki bodo podeljene 20. avgusta v New Yorku.