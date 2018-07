Newyorške borze neenotno

New York, 16. julija - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da je padec cen v naftnem sektorju vplival na energetske delnice, poleg tega pa je izravnal skok finančnih delnic, na katere so vplivali rezultati poslovanja Bank of America, ki so okrepili pričakovanja velike sezone zaslužkov v ZDA.