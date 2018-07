V Zagrebu spektakularna dobrodošlica srebrnim nogometašem

Zagreb, 16. julija - Več kot 550.000 ljudi je danes v Zagrebu zaželelo dobrodošlico hrvaškim nogometašem, ki so v nedeljo postali svetovni podprvaki na prvenstvu v Rusiji. Množica ljudi je ob cestah pozdravljala ognjene, ki so v panoramskem avtobusu potovali dlje časa od zagrebškega letališča do osrednjega trga kot z letalom med Moskvo in Zagrebom.