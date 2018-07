Zlati francoski nogometaši na paradi po Elizejskih poljanah

Pariz, 16. julija - Francoski nogometaši, ki so v nedeljo v Moskvi osvojili naslov svetovnih prvakov, so ob velikem navdušenju in ob več deset tisoč navijačih prispeli na Elizejske poljane in se med navdušene rojake zapeljali na odprtem avtobusu. Že pred tem jih je v Elizejski palači sprejel predsednik države Emmanuel Macron.