Evropske borze končale neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 16. julija - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij še naprej v negotovosti zaradi napetosti na globalnem trgovinskem parketu, ki jih povzročajo protekcionistični ukrepi ZDA in odzivi drugih gospodarstev nanje.