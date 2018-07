Novi testi DNK potrdili pristnost kosti carske družine

Moskva, 16. julija - Novi testi DNK na kosteh zadnjega ruskega carja Nikolaja II. in njegove družine, ki so jih boljševiki usmrtili pred 100 leti, so potrdili njihovo pristnost, so danes sporočili preiskovalci. Ruska pravoslavna cerkev bo zdaj posmrtne ostanke carjeve družine verjetno vendarle priznala in jih pokopala z vsemi častmi.