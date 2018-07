ZDA s pritožbo pri WTO zaradi protiukrepov na carine na jeklo in aluminij

Washington/Ženeva, 16. julija - ZDA, ki so z argumentom zaščite nacionalne varnosti pred časom uvedle dodatne carine na jeklo in aluminij, so se pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) zdaj pritožile na protiukrepe, ki so jih v odgovoru na omenjeno ameriško protekcionistično potezo uvedle Kitajska, EU, Kanada, Mehika in Turčija.