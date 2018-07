Vrh Trump-Putin spremljajo tudi protesti

Helsinki, 16. julija - V Helsinkih, kjer danes poteka vrh med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, se je na ulicah zbralo več sto protestnikov, ki so nezadovoljni z različnimi Trumpovimi politikami, ki zadevajo tako umetno prekinitev nosečnosti kot svobodno trgovino, vojno v Ukrajini, varstvo okolja in pravice istospolnih.