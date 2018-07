Gradišku potrjena pogojna zaporna kazen

Koper, 16. julija - Koprski okrožni sodnik Julijan Glavina je v celoti sprejel dogovor nekdanjega direktorja Cimosove hčerinske družbe Sieva Janeza Gradiška s tožilstvom ter mu ob upoštevanju olajševalnih okoliščin izrekel pogojno kazen dveh let in desetih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Obe strani sta se odpovedali pravici do napovedi pritožbe.