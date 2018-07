IMF kljub povečanim tveganjem za zdaj ohranja napoved globalne gospodarske rasti

Washington, 16. julija - Mednarodni denarni sklad (IMF) je kljub opozorilom o povečanih tveganjih zaradi trgovinskih napetosti med ZDA in drugimi velikimi gospodarstvi napoved krepitve globalnega BDP za letos in prihodnje leto ohranil pri 3,9 odstotka. Je pa med drugim občutneje posegel v napoved za Nemčijo, Francijo in Italijo.