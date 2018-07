Pogajalci neuradno brez dogovora o konkretnejših zavezah s področja financiranja šolstva

Ljubljana, 16. julija - Po sobotnih pogajanjih o koalicijski pogodbi so delo danes nadaljevale delovne skupine strank, ki so pretresale nekatera še nedorečena področja, med drugim glede financiranja šolstva. A jim po neuradnih podatkih ni uspelo doseči dogovora o konkretnejših zavezah, kar so zahtevali v NSi. V tej stranki bodo sicer izkupiček pogajanj ocenili še nocoj.