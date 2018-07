Interseroh: V celoti upoštevamo zakonske določbe

Ljubljana, 16. julija - V podjetju Interseroh poudarjajo, da v celoti upoštevajo zakonske določbe in prevzemajo takšne količine mešane odpadne embalaže, kot jim velevata veljavna zakonodaja in izdano okoljevarstveno dovoljenje. "Viški odpadne embalaže zato ne nastajajo zaradi družbe Interseroh," so zapisali v odzivu na prispevek STA po današnji izjavi okoljske ministrice.