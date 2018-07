Kolesarji v Alpah začenjajo zahtevnejši del Toura

Ljubljana, 17. julija - Kolesarji na dirki po Franciji so premagali devet od 21 etap in za nabiranje novih moči izkoristili prvi prosti ponedeljek, zdaj pa jih čakata dva tedna trpljenja v precej razgibanih etapah. Z vsemi pastmi prvega tedna se je zelo uspešno boril tudi slovenski up Primož Roglič, ki je 13. v skupnem seštevku in bo v Alpe krenil v družbi najboljših.