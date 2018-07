Trump in Putin z zamudo začela vrh v Helsinkih

Helsinki, 16. julija - Ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin sta danes v Helsinkih začela svoj prvi vrh. Trump je ob začetku izpostavil pomen dobrih odnosov z Rusijo, Putin pa je napovedal, da bosta govorila o dvostranskih odnosih in o kriznih žariščih v svetu. Srečanje se je začelo z okoli enourno zamudo, tudi zato, ker sta voditelja merila moči.