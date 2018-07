Ministrstvi različno o razlogih za nespremembo odloka, ki bi omogočil porabo viška sredstev ZZZS

Ljubljana, 16. julija - Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da so finančnemu ministrstvu že aprila predlagali spremembo odloka, s katero bi ZZZS omogočili porabo presežka prihodkov. A sta finančno ministrstvo in vlada zavzela stališče, da vlada opravlja tekoče posle, zato odloka ne bodo spreminjali. Po pojasnilu ministrstva za finance je spremembo zavrnila koalicija.