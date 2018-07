Bank of America v četrtletju z višjim dobičkom

New York, 16. julija - Druga največja ameriška banka Bank of America je v drugem četrtletju letos ustvarila 6,5 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 36,3 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta. Prihodki banke so na letni ravni upadli za en odstotek na 22,6 milijarde dolarjev, banka pa je rast dobička pripisala nižjim davkom in rasti posojil.