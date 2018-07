Tedenska napoved - rekreacija od 17. do 23. 7.

Ljubljana, 16. julija - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 17. do 23. julija.

IZBRANI DOGODKI

Preplavajmo Slovenijo 2018: Blejski plavalni maraton

Plavalna zveza Slovenija letos pod okriljem prireditev sofinanciranih s strani Fundacije za šport pripravlja projekt Preplavajmo Slovenijo. Gre za popularizacijo plavanja kot najcenejšega in najbolj zdravega športa za vse. Pričeli smo z organizacijo plavalnih maratonov v jezerih in morju, katerih se lahko udeležijo vsi rekreativni plavalci. Dolgoročni cilj je tudi združitev z organizacijo open water tekem in državnega prvenstva v daljinskem plavanju. Dogodek na Bledu bo v soboto, 21. julija. Informacije: http://drustvo-zvezda.si

Cooperjev tekaški preizkus

Cooperjev test je preprost test aerobnih funkcionalnih sposobnosti, s katerim ugotavljamo vzdržljivost in spoznavamo psihične odzive organizma med neposredno pripravo telesa na obremenitve. Test sestavljata teka na 2400 metrov za moške in 1600 metrov za ženske (oboji stari nad 16 let), ki ju je potrebno preteči v čim krajšem času, a tako, da pri tem ne ogrožate lastnega zdravja. (Za ženske, ki pretečejo 1600 m razdaljo hitreje kot v osmih minutah, je priporočljivo, da opravijo preizkus na razdalji 2400 m). Cooperjev test bodo opravljali v ponedeljek, 23. julija, v Trbovljah. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

KOLEDAR

TOREK, 17. julija

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Ferata Češka koča (1543 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

SREDA, 18. julija

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: zavoji; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

KOČEVJE - Slatnik (1609 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

NOVO MESTO - 4. Sprint na čas; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-cas/

SENOVO - Kališevec - Stranje; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SLOVENSKE KONJICE - Schareck (Avt, 3123 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ČETRTEK, 19. julija

LJUBLJANA - Živi muzej krasa pri Sežani; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Velika Cina (Ita, 2999 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ŠKOFJA LOKA - Ferata Hvadnik; planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 20. julija

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

ORMOŽ - Jungfrau (Švi, 4158 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

SLOVENJ GRADEC - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SOBOTA, 21. julija

LJUBLJANA - Schneeberg (Avt, 2076 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Ogradi (2087 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Mahavček (2008 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Mala Martuljška Ponca (2501 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Poludnik (Ita, 1999 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Rjavina (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pot Stoletnice (Ita, 2206 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BLED - Preplavajmo Slovenijo 2018: Blejski plavalni maraton; plavanje. Informacije: http://drustvo-zvezda.si

BOHINJ - Bohinj SUP Challenge 2018; sup - veslanje na deski. Informacije: www.supklub.si

BREŽICE - Golte (1410 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Grmovškov dom (1377 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Pohod Gamsov; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

DRAVOGRAD - Cjajnik (1965 m); planinstvo. Informacije: www.pddravograd.com

FRAM - Pohod čez Dravo na Vurberk; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

FRAM - Albanija; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HOČE - Hafner (Avt, 3076 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KRANJ - Prokletije (Albanija, Črna gora); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Reisskofel (Avt, 2371 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

KRŠKO - Lisca (948 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Visoka Ponca (2275 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENDAVA - Pohod na Ribiško noč; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Kanin (2260 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Potepanje po Prekmurju in raft na Muri; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Trupejevo Poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Ojstrc (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

METLIKA - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MISLINJA - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MURSKA SOBOTA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Triglavska jezera; planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Monte Civetta (Ita, 3220 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

ORMOŽ - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PRESERJE - Sauleck (Avt, 3085 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Brennkogel (Avt, 3018 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SENOVO - Mladinski tabor; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - 44. Osnovnošolski tabor na Lisci; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SEVNICA - Cici tabor v Slatni; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SLOVENSKA BISTRICA - Vrtača (2128 m); planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠKOFJA LOKA - Sauleck (Avt, 3086 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - Rdeči rob (1913 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - NP Gran Paradiso (Ita); pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠOŠTANJ - Wilde Kreuzspitze (Ita, 3135 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

TREBNJE - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VIŠNJA GORA - Kočna (2540 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ZREČE - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽELEZNIKI - Velika Martuljška Ponca (2602 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŠENTRUPERT - Brana (2253 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

GORENJA VAS - Po Fužinskih planinah; planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

CIRKULANE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

NEDELJA, 22. julija

LJUBLJANA - 4. damska 100tka; kolesarstvo. Informacije: http://valeovita.us3.list-manage.com/track/click?u=74119e948de54274281a0fcd2&id=1b92adf621&e=f14599fd48

LJUBLJANA - Cmir (2393 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Aneto (Špa, 3404 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kepa (Avt, 2143 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Konjski špik (Ita, 2240 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike XC vožnje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

CERKNO - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.jazne.net

CERKNO - 12. gorski tek na Bevkov vrh; tek. Informacije: www.jazne.net

CERKNO - Monte Coglians (Ita, 2780 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

HRPELJE - Spominski dan v Rodiku; pohodništvo. Informacije: http://rodik.si

LOGATEC - Molička peč (1780 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Rote Wand (Avt, 1505 m); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Monte Chiavals (Ita, 2098 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

NOVA GORICA - Srečanje planincev na planini Razor; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

POKLJUKA - Pokal Bleda; kolesarstvo. Informacije: www.kolesarskiklub.bled.si

POLHOV GRADEC - Ledine (1700 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

RIBNICA NA POHORJU - Pohod Ribnica - Bolfenk; pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Trupejevo Poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

LJUBNO OB SAVINJI - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: http://pdljubno.si/

GORJE - Vzpon na Pokljuko; kolesarstvo.

PONEDELJEK, 23. julija

