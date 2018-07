V trgovini podpisali novo panožno kolektivno pogodbo

Ljubljana, 16. julija - Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije so danes podpisali novo kolektivno pogodbo za trgovino. Ta med drugim prinaša zaprtje trgovin na praznike, povišanje plač ter višje dodatke na nedeljsko delo.