Iz nakupovalnih vozičkov kradli torbice z dokumenti in denarjem

Koper, 16. julija - Skupina petih slovaških državljanov, starih med 20 in 31 let, je v več krajih po Sloveniji iz nakupovalnih vozičkov v trgovinah kradla torbice. Po petkovi kraji torbice 73-letni ženski iz okolice Sežane so jih policisti izsledili v Portorožu in jim odvzeli prostost, kazensko jih bodo ovadili za kaznivo dejanje velike tatvine.