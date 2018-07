Bruselj in organi za varstvo potrošnikov od Airbnb zahtevajo spoštovanje pravil

Bruselj, 16. julija - Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov EU zahtevajo od Airbnb, da svoje pogoje poslovanja uskladi s pravili EU o varstvu potrošnikov in pregledno navaja cene. Evropska komisarka za pravosodje in potrošnike Vera Jourová je danes poudarila, da priljubljenost spletne platforme ne sme biti izgovor za nespoštovanje pravil.