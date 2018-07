Ljubljana, 16. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na podravski avtocesti med Draženci in Podlehnikom in naprej po glavni cesti proti mejnem prehodu Gruškovje.

Na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj od Broda mimo Kosez in Kozarij proti Vrhniki. Občasno zapirajo predor Šentvid.