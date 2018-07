Tudi v času počitnic v DZ pričakovati pestro dogajanje

Ljubljana, 16. julija - Čeprav so se po koledarju začele t. i. parlamentarne počitnice, dogajanje v DZ letos ne bo povsem zamrlo. Po poslovniku DZ namreč od 15. julija do konca avgusta ne razpisujejo rednih sej DZ, lahko pa DZ zaseda na izrednih. To je zaradi odločanja o mandatarju letos v tem času tudi pričakovati, nekaj delovnih teles pa se bo sestalo že ta teden.