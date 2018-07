S helikopterjem Slovenske vojske konec tedna na pomoč kar 12-krat

Ljubljana, 16. julija - Ta konec tedna je bil za dežurne helikopterske posadke in reševalne ekipe zelo naporen, saj so na reševalne akcije poleteli kar 12-krat, so zapisali na spletnih straneh Slovenske vojske. Sedemkrat so sodelovale pri reševanju v gorah in petkrat poskrbele za helikopterski nujni medicinski prevoz, prepeljale so 11 poškodovanih in dve oboleli osebi.