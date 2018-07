Francoski Benetau vstopil v lastništvo ljubljanskega Seascapa

Nantes, 16. julija - Francoska skupina Benetau, ki izdeluje jadrnice, gliserje in jahte, je vstopila v lastništvo ljubljanskega podjetja za razvoj in proizvodnjo jadrnic Seascape, ki se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja na globalnem tržišču. Benetau je prevzel 60-odstotni delež, ustanovitelja Sescapa Andraž Mihelin in Kristjan Hajnšek pa sta obdržala 40-odstotnega.