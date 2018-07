Čelik ob razstavi v Momi: Jugoslovansko arhitekturo danes kot aktualno prepoznava ves svet

New York, 16. julija - V newyorškem Muzeju sodobne umetnosti (Moma) so v nedeljo odprli razstavo o jugoslovanski arhitekturi iz povojnega obdobja, za katero direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Matevž Čelik pravi, da "prikazuje vrhunce, ki smo jih kot družba ustvarili v 20. stoletju". Na razstavo vabi fotografija Trga republike, odprta bo do 13. januarja.