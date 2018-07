Unicef Slovenija zbira sredstva za čisto pitno vodo v državah v razvoju

Ljubljana, 16. julija - Unicef Slovenija začenja novo dobrodelno kampanjo s sloganom Za vsakega otroka čista pitna voda. 2,1 milijarde ljudi po svetu namreč nima dostopa do čiste vode, onesnažena voda pa lahko vodi v bolezni in celo smrt. Zbrana sredstva bodo namenili programom Sklada ZN za otroke (Unicef) za vodo in sanitarije za pomoč otrokom v državah v razvoju.